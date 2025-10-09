Lobotka il problema è piuttosto serio Politano si punta a recuperarlo per l’Inter Gazzetta

Il Napoli continua a essere costretto a fare i conto con un lungo elenco di infortunati. Gli ultimi della lista sono Politano e Lobotka. Il primo potrebbe essere recuperato in due settimane e quindi essere arruolabile per Napoli-Inter del 25 ottobre. Il secondo invece, non tornerà in campo prima di novembre. Salterà sicuramente Eindhoven e Eintracht di Champions, bisogna vedere se recupererà per Qarabag (25 novembre). Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Due lesioni e una speranza: riavere almeno Matteo Politano per il big contro l’Inter del prossimo 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

