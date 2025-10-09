Lobotka il problema è piuttosto serio Politano si punta a recuperarlo per l’Inter Gazzetta
Il Napoli continua a essere costretto a fare i conto con un lungo elenco di infortunati. Gli ultimi della lista sono Politano e Lobotka. Il primo potrebbe essere recuperato in due settimane e quindi essere arruolabile per Napoli-Inter del 25 ottobre. Il secondo invece, non tornerà in campo prima di novembre. Salterà sicuramente Eindhoven e Eintracht di Champions, bisogna vedere se recupererà per Qarabag (25 novembre). Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Due lesioni e una speranza: riavere almeno Matteo Politano per il big contro l’Inter del prossimo 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
INFORTUNIO LOBOTKA: che tegola per il Napoli! Problema serio per il regista, si teme fino a un mese di stop: i dettagli QUI >>> https://shorturl.at/MZDy5 - facebook.com Vai su Facebook
Altro che problema: De Bruyne ed altri 10. Primo tempo orripilante, diversi giocatori a terra che dovevano riposare, a partire da Lobotka e Politano che non a caso si sono infortunati #NapoliGenoa - X Vai su X
