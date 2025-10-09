lo sviluppo sostenibile nasce la categoria riuso

Confartigianato Imprese Prato e Corertex uniscono le forze, dando vita alla nuova Categoria del Riuso all’interno dell’associazione. Categoria che sarà presieduta da Fabio Marseo, imprenditore e vicepresidente del consorzio, e che nasce dall’esigenza condivisa di integrare pienamente nel sistema Confartigianato le imprese impegnate nei processi di recupero, rigenerazione e valorizzazione dei materiali. Con questa mossa, verrà data ancora più voce a un settore in rapida evoluzione e sempre più strategico per la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse. "Sentivamo la necessità - spiega Marseo - di avere una visibilità nazionale e il supporto di una sigla che avesse pienamente compreso l’importanza delle nostre competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

