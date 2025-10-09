Lo stupro di Palermo in un fuori onda la nuova versione | gli imputati pronti a chiedere la revisione del processo
Nel corso di una telefonata con l’autore di un podcast palermitano Asia Vitale, la ragazza che, due anni fa, denunciò di essere stata violentata da sette coetanei in un cantiere abbandonato del Foro Italico, a Palermo, avrebbe fatto dietro front, rivelando che si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. Una clamorosa novità, emersa da un fuori onda del programma Sperone Podcast, condotto da. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: stupro - palermo
