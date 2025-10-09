Lo stupro di gruppo in un audio la vittima smentirebbe la violenza | imputati pronti a chiedere revisione del processo
Sei condanne sono definitive e la settima è stata confermata in appello solo pochi giorni fa, ma gli avvocati dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo al Foro Italico, avvenuto a luglio del 2023, non si sono mai fermati, convinti da sempre che quello con la ragazza che allora aveva 19 anni sia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: stupro - gruppo
Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni: “Fu stupro di gruppo”
Condannati per stupro di gruppo, Ciro Grillo e gli amici: “Un giudice ci ascolterà”
Padova, stupro di gruppo su 19enne in ex aeroporto militare: tre arresti
Asia Vitale, la ragazza vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo nel luglio del 2023, è stata fermata martedì scorso dai carabinieri di Muggiò, in provincia di Monza Brianza, dopo la segnalazione di un passante che raccontava di una ragazza che - facebook.com Vai su Facebook
Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo: confermata dalla Corte d’appello la condanna per uno degli imputati http://dlvr.it/TNR5nK - X Vai su X
Stupro di gruppo:giallo su audio vittima, difesa verso revisione - Nel corso di una telefonata con l'autore di un podcast palermitano la ragazza che, due anni fa, denunciò di essere stata violentata da sette coetanei in un cantiere abbandonato del Foro Italico, avreb ... Scrive msn.com
Stupro del Foro Italico, colpo di scena: un audio “smentirebbe” la violenza - Un colpo di scena potrebbe riaprire il caso dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Secondo livesicilia.it