Lo storico comunicato di Hamas sull' intesa con Israele
A Sharm El Sheik, nella notte italiana, si è scritta una pagina di storia. Con la mediazione di Donald Trump, Hamas e Israele hanno raggiunto un'intesa per porre fine alla guerra, un primo passo nella direzione della pace e della risoluzione di un conflitto che ha causato fin troppi morti. Al termine dei negoziati, hanno rilasciato un comunicato per punti nel quale mettono nero su bianco gli obiettivi che sono stati raggiunti e la strada per arrivare alla tregua. " Fine della guerra a Gaza e ritiro completo dell'esercito israeliano. Apertura di cinque valichi per gli aiuti umanitari. Rilascio dei prigionieri israeliani nella prima fase ", sono i tre punti fondamentali di questo accordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: storico - comunicato
Morte Salvatore Giglio: la Juve ricorda così l’ex storico fotografo bianconero scomparso nelle scorse ore. Il comunicato del club
Vendita San Siro, il comunicato congiunto di Inter e Milan: «Passo storico per il futuro dei club e della città!»
Nuovo San Siro, il comunicato congiunto di Inter e Milan: “Un passo storico e decisivo per…”
LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA CATANIA CENTRO STORICO. Controlli dei Carabinieri contro l’illegalità diffusa Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
#Comunicato #Venezuela ribadisce il suo fermo e storico sostegno al diritto inalienabile del popolo palestinese all'autodeterminazione. @Cancilleria_ve @yvangil Leggi qui https://shorturl.at/pjLgF - X Vai su X
Storico accordo tra Israele e Hamas: firmata la prima fase del piano di pace promosso da Donald Trump - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase di un piano di pace che prevede la sospensione dei combattimenti e il rilascio di almeno venti ostaggi ancora vivi entro il fine settimana. online-news.it scrive
Gaza, accordo storico tra Israele e Hamas: oggi la firma a Sharm el-Sheikh della prima fase - Hamas otterrà circa 2000 detenuti palestinesi e Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi anche quelli morti. rainews.it scrive