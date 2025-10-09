Lo storico comunicato di Hamas sull' intesa con Israele

A Sharm El Sheik, nella notte italiana, si è scritta una pagina di storia. Con la mediazione di Donald Trump, Hamas e Israele hanno raggiunto un'intesa per porre fine alla guerra, un primo passo nella direzione della pace e della risoluzione di un conflitto che ha causato fin troppi morti. Al termine dei negoziati, hanno rilasciato un comunicato per punti nel quale mettono nero su bianco gli obiettivi che sono stati raggiunti e la strada per arrivare alla tregua. " Fine della guerra a Gaza e ritiro completo dell'esercito israeliano. Apertura di cinque valichi per gli aiuti umanitari. Rilascio dei prigionieri israeliani nella prima fase ", sono i tre punti fondamentali di questo accordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

