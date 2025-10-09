Lo stadio della Roma sindaco e club vanno d’amore e d’accordo | Lo presenteremo entro la fine dell’anno

Insomma, sembra davvero che il nuovo stadio della Roma – che sorgerà a Pietralata – sia in procinto di diventare realtà. Ci ha tenuto ad annunciarlo Roberto Gualtieri, sindaco della Capitale, che alla riunione dell ‘Ef c ha sottolineato come l’impianto porterà con sé tantissimi benefici per la città e i suoi abitanti. A Sky Sport sottolineano come i rapporti tra il sindaco di Roma e il club siano ottimi. C’è una continua collaborazione. Presto dovrebbe essere presentato il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

