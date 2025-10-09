Lo squalo bianco Contender riemerge al largo del Canada | è il più grande mai avvistato Gli scienziati lo seguono per scoprire i luoghi dell’accoppiamento
È stato localizzato al largo della penisola del Labrador, in Canada, Contender, uno squalo bianco lungo circa 4,2 metri e dal peso di oltre 750 chilogrammi, considerato il più grande esemplare mai registrato nell’Atlantico. L’animale, marcato a gennaio da OCEARCH, organizzazione non profit che studia grandi predatori marini, è stato individuato grazie a un segnale del suo trasmettitore satellitare. Il dispositivo emette un “ping” solo quando la pinna dorsale dello squalo emerge brevemente in superficie. Il fondatore e capo spedizione di OCEARCH, Chris Fischer, ha spiegato che Contender si trova nelle fredde acque del Golfo di San Lorenzo “mettendo molta pressione sulle foche, mangiandole costantemente, nuotando davanti alle colonie e cercando di accumulare peso prima di dirigersi di nuovo verso la Florida per l’inverno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
