Lo Sport che vogliamo della Us Acli evento speciale al ‘La Salle’ di Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento sarà domani, venerdì 10 ottobre 2025, fra le città italiane protagoniste dell’VIII Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo”, con l’evento speciale in programma presso l’Istituto Paritario De La Salle. Questa grande festa sportiva è promossa dalla Us Acli, con lo slogan “sport per tutti”, in contemporanea ogni anno in tutta Italia, in cui l’associazione e i suoi Comitati territoriali si uniscono per portare lo sport nei luoghi delle comunità, rendendolo accessibile, inclusivo e vicino alle persone. Non si tratta soltanto di attività fisica, ma di un momento in cui lo sport si afferma come strumento di benessere, cittadinanza attiva, riscatto sociale e crescita culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Lo Sport che vogliamo” della Us Acli, evento speciale al ‘La Salle’ di Benevento

In questa notizia si parla di: sport - vogliamo

Benevento fra le città della giornata UsAcli ‘Lo sport che vogliamo’

iS ENERGY ti porta in campo Con la nuova campagna “Diamo energia allo sport”, vogliamo dare tutta la nostra forza alle ragazze del Monviso Volley Ieri la prima partita di campionato non è andata come sperato, ma ogni sfida è un’occasione per cres - facebook.com Vai su Facebook

?#Juric pronto per il #Bruges: "Vogliamo riscattarci. E su #Lookman..." - X Vai su X

Benevento, nell’VIII Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo” della Us Acli - Benevento, 9 Ottobre – Benevento sarà domani, venerdì 10 ottobre 2025, fra le città italiane protagoniste dell’VIII Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo”, con l’evento speciale in programma press ... Come scrive sciscianonotizie.it

Us Acli Santa Sabina - Acli Santa Sabina opera dal 1951 a San Fruttuoso, in Bassa Valbisagno e tutto il centro città sia per diffondere la pratica sportiva a livello agonistico e promozionale: 70 anni nei quali siam ... Riporta liguriasport.com