Da domani e per tutto il week end la città della carta ospita al complesso San Benedetto ma anche a Genga e Sassoferrato il Festival ‘Lo Spirito del Fiume’, tre giorni di cammini, incontri e laboratori dedicati alla riscoperta dei fiumi come luoghi di comunità, memoria e futuro. Un’iniziativa degli esperti di comunicazione di Wigwam, una delle più importanti reti italiane di attivismo ambientalista. Gli esperti di Wigwam, sabato, terranno un workshop di scrittura creativa per giovani, giornalisti e comunicatori, e un workshop sul turismo eco-compatibile. Promosso dall’ Unione Montana dell’Esino-Frasassi, con il sostegno della Fondazione CariVerona, il Festival è tappa conclusiva di un percorso educativo che ha coinvolto oltre 500 giovani in attività di cittadinanza attiva ispirate al modello Stream (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica e Resilienza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo Spirito del Fiume", festival sull’ambiente