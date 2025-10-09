Lo SPID rimarrà in vigore | rinnovato per altri 5 anni le ultime novità

Lo SPID rimarrà in vigore altri 5 anni, in molti casi a pagamento. Approfondiamo le ultime notizie per fare il punto della situazione. Ad ottobre 2025 sono oltre 41 milioni gli italiani che hanno attivato lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – contro i 5.8 milioni di app CIE attive quando la Carta di Identità Elettronica è in possesso di 53 milioni di persone. Significa che per accedere ai servizi della PA i cittadini preferiscono lo SPID, almeno per ora. SPID contro CIE, fino ad oggi il primo sistema di identità digitale sembra avere la vittoria in pugno ma ipotizziamo che presto la situazione potrebbe ribaltarsi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

