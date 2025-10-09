Lo spettro della libertà

Cms.ilmanifesto.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di persone sono scese in piazza a Qamishlo per esprimere solidarietà agli abitanti di Aleppo. I loro slogan non erano solo contro l’assedio, ma contro il silenzio della comunità . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

lo spettro della libert224

© Cms.ilmanifesto.it - Lo spettro della libertà

In questa notizia si parla di: spettro - libert

Disturbi dello spettro autistico. Costituita al ministero della Salute una “task force” per una gestione appropriata di specifiche e controverse situazioni cliniche - Istituito con Decreto, dal Sottosegretario Gemmato, un Gruppo di lavoro sui disturbi dello spettro autistico. Riporta quotidianosanita.it

Disturbi spettro autistico. Il contributo di Associazioni e Società Scientifiche in una lettera a Schillaci - Nei giorni scorsi è stato pubblicato un Decreto con cui il Ministero della Salute ha istituito un “Gruppo di lavoro di esperti in materia di disturbi dello spettro autistico” con l’obiettivo di ... Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Spettro Libert224