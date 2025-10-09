Lo spettacolo di Roberto Mercadini inaugura la 25esima edizione delle Giornate di Bertinoro per l’economia civile

“Liberi per.” è il titolo della 25esima edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon Research Center, Centro Studi dell’Università di Bologna, che si svolgerà venerdì e sabato. Questa sera, alle ore 21 al teatro del Centro universitario di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

