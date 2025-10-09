Lo spazio web scade e il link sui libri per bimbi rimanda a un sito porno | allarme a scuola e collana ritirata

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messaggio di allarme inviato da alcune scuole del Regno Unito ai genitori dei propri alunni dopo la scoperta che l'indirizzo web stampato su una collana di libri per bambini rinviava in realtà a contenuti porno. L'editore: "Altre persone hanno preso il controllo del nome di dominio scaduto e lo stanno utilizzando per visualizzare contenuti per adulti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spazio - scade

spazio web scade linkLo spazio web scade e il link sui libri per bimbi rimanda a un sito porno: allarme a scuola e collana ritirata - Il messaggio di allarme inviato da alcune scuole del Regno Unito ai genitori dei propri alunni dopo la scoperta che l'indirizzo web stampato su una collana ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Spazio Web Scade Link