Lo spazio web scade e il link sui libri per bimbi rimanda a un sito porno | allarme a scuola e collana ritirata
Il messaggio di allarme inviato da alcune scuole del Regno Unito ai genitori dei propri alunni dopo la scoperta che l'indirizzo web stampato su una collana di libri per bambini rinviava in realtà a contenuti porno. L'editore: "Altre persone hanno preso il controllo del nome di dominio scaduto e lo stanno utilizzando per visualizzare contenuti per adulti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spazio - scade
Scadenza del 31 ottobre per le Certificazioni uniche: spazio ai casi residuali e ai ritardatari https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/scadenza-31-ottobre-le-certificazioni-uniche-spazio-casi-residuali-e-ritardatari-AHdSn8vC?utm_term=Autofeed&utm_medium=T - X Vai su X
Il 30 settembre scade la Campagna: sono gli ultimi giorni per donare! C'è un intero fine settimana per dare un'occhiata al progetto e per aiutarci a costruire la Nuova Bellarte: uno spazio di cultura, arte performativa, creatività e diritti aperto a tutti i cittadini e le ci - facebook.com Vai su Facebook
Lo spazio web scade e il link sui libri per bimbi rimanda a un sito porno: allarme a scuola e collana ritirata - Il messaggio di allarme inviato da alcune scuole del Regno Unito ai genitori dei propri alunni dopo la scoperta che l'indirizzo web stampato su una collana ... Secondo fanpage.it