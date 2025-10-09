Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2025
Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 va allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai “Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Laszlo Krasznahorkai ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2025. Foto dal profilo X ufficiale @ The Nobel Prize Laszlo Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025. L’Accademia di Svezia assegna il Premio allo scrittore ungherese per “la sua opera convincente e visionaria che, nel contesto di un terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Nato nel Gennaio del 1954 a Gyula, nel sud-est dell’Ungheria vicino al confine con la Romania, nella sua carriera letteraria l’autore ha vinto numerosi riconoscimenti; dall ‘International Man Booker Prize nel 2015 al National Book Award for Translated Literature nel 2019 ed ora il premio Nobel per la Letteratura 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: scrittore - ungherese
Premio Nobel per la Letteratura 2025 a Lazlo Krasznahorkai, scrittore ungherese premiato per "la sua opera avvincente e visionaria"
L’Accademia Svedese premia lo scrittore ungherese "per la sua opera avvincente e visionaria". Un riconoscimento tardivo ma giusto a un autore che ha raccontato il collasso dell’Europa con uno stile unico, tra apocalisse e contemplazione
László Krasznahorkai, chi è lo scrittore ungherese che ha vinto il Nobel per la Letteratura 2025
Il Nobel per la Letteratura è stato assegnato allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ‘’per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte’’, si legge nella motivazione dell’Accademia di Svezia che a - facebook.com Vai su Facebook
Il #Nobel per la #letteratura è stato assegnato allo scrittore ungherese #LászlóKrasznahorkai - X Vai su X
Nobel della letteratura all'ungherese Krasznahorkai: “Opera visionaria” - Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai si è aggiudicato il premio Nobel per la Letteratura 2025 “per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo ... Riporta ilsecoloxix.it
Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2025 - L'articolo Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2025 proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive