lo scrittore ungherese laszlo krasznahorkai ha vinto il premio nobel per la letteratura 2025

Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 va allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai “Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Laszlo Krasznahorkai ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2025. Foto dal profilo X ufficiale @ The Nobel Prize Laszlo Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025. L’Accademia di Svezia assegna il Premio allo scrittore ungherese per “la sua opera convincente e visionaria che, nel contesto di un terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Nato nel Gennaio del 1954 a Gyula, nel sud-est dell’Ungheria vicino al confine con la Romania, nella sua carriera letteraria l’autore ha vinto numerosi riconoscimenti; dall ‘International Man Booker Prize nel 2015 al National Book Award for Translated Literature nel 2019 ed ora il premio Nobel per la Letteratura 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

