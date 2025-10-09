Lo scandalo del fuorigioco che può costare la qualificazione ai Mondiali | ecco il calcio senza VAR
Un fuorigioco inesistente ha tolto a Capo Verde il gol della vittoria sulla Libia che avrebbe dato alla nazionale africana la qualificazione ai prossimi Mondiali: uno scandalo che ricorda a tutti com'era il calcio senza VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it
?L'impressione era che a fare gli arbitri fossero buoni tutti, in quei tempi lì. Bastava avere un pò di passione, e capire di calcio il minimo indispensabile; il colpo d'occhio nel fuorigioco, e saper distinguere la punizione "di prima" da quella "di seconda". Sopratt - facebook.com Vai su Facebook
