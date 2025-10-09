Lo abbiamo abbattuto noi L’annuncio choc di Putin sull’aereo schiantato con decine di morti

Una rivelazione destinata a pesare ulteriormente sugli equilibri diplomatici tra Mosca e Baku è arrivata oggi da Dushanbe. Nel corso di un incontro ufficiale con il presidente azero Ilham Aliyev, Vladimir Putin ha ammesso che due missili della contraerea russa sono esplosi in prossimità di un aereo della Azerbaijan Airlines lo scorso Natale, mentre il velivolo sorvolava i cieli di Grozny. Un riconoscimento pesante, arrivato dopo mesi di silenzi e ipotesi, che riapre uno dei dossier più delicati delle relazioni tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dall’agenzia Tass, il presidente russo ha dichiarato che l’incidente è stato “il risultato di un errore umano e di una serie di circostanze tecniche sfortunate”, ma ha assicurato che la Russia “farà tutto il necessario per pagare i risarcimenti dovuti alle famiglie delle vittime”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it