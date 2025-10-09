ll fotografo strangolato sul ballatoio di casa Il figlio di Maurizio Rebuzzini denunciato per stalking e minacce finisce in carcere

Milano, 9 ottobre 2025 – Filippo Rebuzzini, il figlio del critico fotografico Maurizio morto la sera del 17 settembre in via Zuretti a Milano, è stato arrestato dalla polizia mercoledì 8 ottobre e portato in carcere per aver violato il divieto di avvicinamento notificatogli dopo una denuncia per stalking e lesioni presentata nei suoi confronti da un trentacinquenne. Critico fotografico trovato morto. Caccia alle tracce di sangue lavate La misura aggravata . Stando a quanto emerso, dopo la querela, peraltro formalizzata poche ore prima del decesso del critico, a Rebuzzini è stato notificato un divieto di avvicinamento al denunciante, che lo ha accusato di averlo minacciato in alcune occasioni e di averlo anche aggredito fisicamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ll fotografo strangolato sul ballatoio di casa. Il figlio di Maurizio Rebuzzini, denunciato per stalking e minacce, finisce in carcere

