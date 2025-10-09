ll Centro Palmer è ’medical partner’ deila Reggiana

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e il poliambulatorio privato ‘ Centro Palmer ’, che sarà ‘medical partner’ del club biancorosso. "Siamo felici di proseguire il nostro percorso al fianco di Pallacanestro Reggiana – ha dichiarato Giacomo Magrì, amministratore unico del Centro Palmer – In questi anni si è consolidata una collaborazione basata su valori comuni come la fiducia, la professionalità e la vicinanza al territorio. Sostenere una realtà sportiva così rappresentativa per la nostra città è per noi motivo di orgoglio e un modo concreto per promuovere la salute e lo sport come strumenti di benessere e crescita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

