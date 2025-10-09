Livorno un' altra nave della Zim al Terminal Darsena Toscana Filt-Cgil | La lotta non deve isolarci dal resto dei porti italiani

9 ott 2025

Alla banchina del Terminal Darsena Toscana è presente da ieri, mercoledì 8 ottobre, la Zim Iberia che ha attraccato intorno alle 7.30. Il suo arrivo è avvenuto a pochi giorni di distanza da quando una nave della stessa compagnia israeliana, la ‘Virginia’, era stata ‘bloccata’ da portuali e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

