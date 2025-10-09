Livorno un' altra nave della Zim al Terminal Darsena Toscana Filt-Cgil | La lotta non deve isolarci dal resto dei porti italiani

Alla banchina del Terminal Darsena Toscana è presente da ieri, mercoledì 8 ottobre, la Zim Iberia che ha attraccato intorno alle 7.30. Il suo arrivo è avvenuto a pochi giorni di distanza da quando una nave della stessa compagnia israeliana, la ‘Virginia’, era stata ‘bloccata’ da portuali e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

“La Zim non scaricherà a Livorno”. Sciopero per Gaza, la nave della compagnia israeliana lascia il porto - La nota dell’Usb: “La parola d'ordine è sempre stata 'se non lo fa il governo lo facciamo noi' è così è stato”. Riporta lanazione.it

Livorno: attraccata la nave israeliana, i portuali incrociano le braccia - Attraccata alla Darsena Toscana nel porto di Livorno la nave commerciale israeliana Zim Virginia. Lo riporta controradio.it