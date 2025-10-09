Livorno non rispetta gli arresti domiciliari e viene sorpreso a rubare una moto | 29enne in carcere
Nonostante fosse agli arresti domiciliari, usciva dalla sua abitazione per “commettere vari reati” come sottolineato dai carabinieri. Per questo un 29enne di origina nordafricana, finito in manette nell'ambito della maxi operazione Garibaldi, è stato condotto in carcere. L'ultimo caso documentato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
