Liverani | Resto nella Lega ma non in Consiglio
"Io nella Lega ci sono nato politicamente, e resto nella Lega col cuore, perché continuo a credere profondamente nei suoi valori nazionali: federalismo, autonomia dei territori, sicurezza e contrasto all’immigrazione selvaggia. Ma sul mio territorio, a Faenza, non posso condividere la decisione locale di non sostenere Gabriele Padovani". Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale Andrea Liverani, già consigliere regionale del Carroccio per due legislature, ha preso definitivamente posizione attraverso un post su Facebook in merito alle prossime amministrative, fugando gli ultimi dubbi dei propri elettori e annunciando il proprio appoggio alla candidatura di Gabriele Padovani, anch’egli ex leghista e fondatore del soggetto politico Area Liberale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: liverani - resto
Claudia Liverani presenta su Ravenna - Il Resto del Carlino l'appuntamento di questa sera 2 ottobre, al Teatro Sala Fellini, Faenza (RA), che apre la rassegna "Capricci del destino" a cura del gruppo di lettura "La stanza di Virginia" e in favore della raccolta fo - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Liverani si dimette da capogruppo della Lega: “Alle elezioni sosterrò Padovani” - Andrea Liverani ha deciso che seguirà l’amico di tante sfide politiche alle prossi ... Da ravennawebtv.it
Liverani si dimette da capogruppo della Lega Faenza. Sceglie di sostenere Padovani e candidarsi al suo fianco - "Mi dimetto da capogruppo della Lega a Faenza e scelgo di sostenere Gabriele Padovani". Da ravennanotizie.it