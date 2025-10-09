Liverani | Resto nella Lega ma non in Consiglio

"Io nella Lega ci sono nato politicamente, e resto nella Lega col cuore, perché continuo a credere profondamente nei suoi valori nazionali: federalismo, autonomia dei territori, sicurezza e contrasto all’immigrazione selvaggia. Ma sul mio territorio, a Faenza, non posso condividere la decisione locale di non sostenere Gabriele Padovani". Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale Andrea Liverani, già consigliere regionale del Carroccio per due legislature, ha preso definitivamente posizione attraverso un post su Facebook in merito alle prossime amministrative, fugando gli ultimi dubbi dei propri elettori e annunciando il proprio appoggio alla candidatura di Gabriele Padovani, anch’egli ex leghista e fondatore del soggetto politico Area Liberale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

