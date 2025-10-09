LIVE Paris-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trasferta piena di insidie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Paris-Virtus Bologna, terza giornata dell’ Eurolega di basket 2026. Seconda trasferta consecutiva in Europa per i bianconeri, che puntano al pronto riscatto per non scivolare in classifica nonostante la stagione continentale sia appena iniziata. Le V-nere hanno finora un bilancio di un successo ed un ko dopo le prime due uscite: dopo la vittoria al debutto contro il Real Madrid dell’ex Sergio Scariolo (74-68) i bolognesi hanno ceduto in casa del Valencia per 103-94 nonostante i 24 punti di Matt Morgan e i 15 equamente divisi tra Carsen Edwards e Derrick Alston Jr, con Saliou Niang che si è ben comportato soprattutto contro i ‘ Blancos’ (12 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it
