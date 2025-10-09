LIVE Paris-Virtus Bologna 90-79 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | secondo ko consecutivo per i bolognesi non basta la reazione nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER: Paris: Hifi 20, M’Baye 12, Hommes 11 Virtus Bologna: Morgan 19, Edwards 11, Niang 10 Finisce qui! La Virtus Bologna incassa la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega venendo battuta dal Paris Basketball per 90-79. 90-79 Matt Morgan con un canestro rapido per limitare i danni. Time-out Ivanovic con 1.1? rimasto sul cronometro. 90-77 12 anche per Ouattara. 89-77 12 di Bako in lunetta. 88-77 Virata di ‘Momo’ Diouf. 88-75 Tripla dall’angolo di Brandon Taylor. 88-72 Niang da due per l’orgoglio! 88-70 Hifi in fadeaway per mettere il sigillo sul successo di Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 90-79, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: secondo ko consecutivo per i bolognesi, non basta la reazione nel finale

