LIVE Paris-Virtus Bologna 84-66 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa a +18 con 5? da giocare V-nere ancora lontane

84-68 22 per Daniel Hackett a cronometro fermo. 84-66 Herrera a bersaglio dalla lunga distanza, con Paris che vola a +18. 81-66 Derek Willis dalla media. Paris ancora in fuga, time-out Ivanovic. 79-66 M'Baye alza la parabola e ristabilisce il +13. 77-66 RISPONDE SUBITO SMAILAGIC ALLA STESSA MANIERA. 77-63 Hommes da tre allo scadere dei 24?. 74-63 Taglio perfetto di Ismael Bako per ristabilire il +11. 72-63 MAAAATT MOOORGANNN!! TRIPLAAAAAAAA Inizia la frazione conclusiva a Parigi. Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? Paris Basketball rimane avanti 72-60 sulla Virtus Bologna! 72-60 MATT MORGAN SULLA SIRENA! 72-57 Ancora Hifi, che è una sentenza dall'arco: 16 punti e 89 dall'arco.

In questa notizia si parla di: paris - virtus

