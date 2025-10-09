LIVE Paris-Virtus Bologna 61-48 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i padroni di casa provano un altro allungo nel terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-50 NIANG COL FALLO! 63-48 Hommes va fin in fondo. 61-48 PAJOLA RISPONDE CON LA STESSA MONETA. 61-45 Ouattara da tre per allungare a +16. 58-45 12 per Ismael Bako a cronometro fermo. 57-45 Matt Morgan in contropiede. 57-43 M’Baye col tiro da tre dall’angolo! Ancora +14 Paris. 54-43 Tap-in di Diouf. 54-41 M’Baye segna col fallo! Errore poi dalla lunetta. 52-41 12 per Jallow a cronometro fermo. 52-40 Hommes apre le marcature del terzo quarto con una tripla. Paris a +12. Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 49-40 con cui si era concluso il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 61-48, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i padroni di casa provano un altro allungo nel terzo quarto

In questa notizia si parla di: paris - virtus

