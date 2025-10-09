LIVE Paris-Virtus Bologna 49-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i bolognesi limitano i danni alla seconda sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il secondo quarto sul punteggio di 49-40 in favore di Paris Basketball sulla Virtus Bologna. 49-40 22 per Carsen Edwards dalla lunetta. Time-out chiamato da Dusko Ivanovic con 23.5? sulla sirena del secondo quarto. 49-38 MATT MORGAN DA TRE! -11 VIRTUS. 49-35 Ouattara punisce la difesa bolognese. 47-35 Tap-in di Saliou Niang. 47-33 Chiuso il 2+1. 46-33 Canestro col fallo per l’ex Brindisi Derek Willis. 44-33 12 anche per Saliou Niang. 44-32 12 per Cavaliere in lunetta. 43-32 Luca Vildoza da due per tenere la Virtus a contatto. 43-30 Cavaliere risponde subito per Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 49-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i bolognesi limitano i danni alla seconda sirena

In questa notizia si parla di: paris - virtus

Dove vedere in tv Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Pronostico e quote Paris – Virtus Bologna, Eurolega 09-10-2025

Basket, la Virtus Bologna fa visita al Paris in Eurolega. Serve il pronto riscatto dopo il ko di Valencia

Virtus Bologna, scelti i 12 per la sfida con Paris Basketball - X Vai su X

#GameDay 3ª Giornata EuroLega Paris Basketball-Virtus Bologna Adidas Arena ? 20:45 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com Vai su Facebook

Diretta Paris Virtus Bologna/ Streaming video tv: big match per le V nere! (Eurolega, oggi 9 ottobre 2025) - Diretta Paris Virtus Bologna streaming video tv: trasferta molto complicata per le V nere in Eurolega, entrambe le squadre sono al momento 1- Come scrive ilsussidiario.net

Paris Basketball-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la vittoria casalinga sul Real Madrid all’esordio e la sconfitta a Valencia, Bologna è chiamata ad una nuova trasferta sul campo del Paris Basketball allenato dall’italiano Francesco Tabellini, c ... Si legge su sport.sky.it