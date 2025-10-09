LIVE Paris-Virtus Bologna 35-28 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | break di 11-0 dei parigini bolognesi in difficoltà nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-30 Cavalier risponde subito per Paris. 41-30 Carsen Edwards alza la parabola. 41-28 Ayayi brucia la retina su un’errata comunicazione in difesa dei bolognesi. 38-28 Tripla di Hifi per ristabilire il +10 a metà secondo quarto. 35-28 Alessandro Pajola dalla media. Mini-parziale bianconero di 4-0 per rifarsi sotto. 35-26 22 per Carsen Edwards per muovere il punteggio della Virtus. Virtus Bologna ancora a zero punti segnati nel secondo quarto dopo quasi 4?. 35-24 Tripla in transizione di Herrera: i parigini sfondano la doppia cifra di vantaggio. 32-24 22 in lunetta per M’Baye per il +8 Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 35-28, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break di 11-0 dei parigini, bolognesi in difficoltà nel secondo quarto

In questa notizia si parla di: paris - virtus

Dove vedere in tv Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Pronostico e quote Paris – Virtus Bologna, Eurolega 09-10-2025

Basket, la Virtus Bologna fa visita al Paris in Eurolega. Serve il pronto riscatto dopo il ko di Valencia

Virtus Bologna, scelti i 12 per la sfida con Paris Basketball - X Vai su X

#EuroLeague | Paris Basketball-Virtus Bologna: questi gli starting five - facebook.com Vai su Facebook

Paris Basketball-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la vittoria casalinga sul Real Madrid all’esordio e la sconfitta a Valencia, Bologna è chiamata ad una nuova trasferta sul campo del Paris Basketball allenato dall’italiano Francesco Tabellini, c ... Si legge su sport.sky.it

LIVE Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta piena di insidie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! oasport.it scrive