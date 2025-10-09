LIVE Paris-Virtus Bologna 24-24 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida equilibrata e in perfetta parità alla prima sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-24 22 in lunetta per il +8 Paris. 30-24 Jeremy Morgan con la virata per allungare il parziale a 6-0 e costringere Dusko Ivanovic a fermare il gioco con un time-out. 28-24 Secondo canestro in fila di Faye. 26-24 Mohamed Faye – ex Reggio Emilia – col tap-in per tornare avanti. Inizia la seconda frazione a Parigi! Carsen Edwards non trova il canestro sulla sirena: al termine del primo quarto punteggio in perfetta parità sul 24-24. 24-24 22 per Matt Morgan in lunetta che vale il pareggio. 24-22 Palleggio, arresto e tiro di Matt Morgan. Il giovane talento della Nazionale fallisce il libero aggiuntivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 24-24, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida equilibrata e in perfetta parità alla prima sirena

In questa notizia si parla di: paris - virtus

