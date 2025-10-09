LIVE Paris-Virtus Bologna 17-11 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Hifi guida i parigini +6 dopo 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-16 22 per ‘Momo’ Diouf a cronometro fermo per accorciare. 19-14 Dokossi segna col fallo, sbagliando però il libero aggiuntivo. 17-14 CARSEN EDWARDS! TRIPLA, -3 VIRTUS. 17-11 Hifi glaciale dall’arco per il +6 Paris. 14-11 Ismael Bako – ex di turno – usa benissimo il piede perno. 12-11 22 per Ouattara dalla lunetta. Paris torna davanti. 10-11 EEEEDWAAAARDS!! TRIPLAAAAAA 10-8 Carsen Edwards tiene a contatto la Virtus. 10-6 M’Baye replica con la stessa moneta. 7-6 ALSTON JR. DA TRE! -1 VIRTUS. 7-3 Ancora Hifi in contropiede. Break 5-0 Paris. 5-3 Nadir Hifi da tre per il sorpasso parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 17-11, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Hifi guida i parigini, +6 dopo 5?

In questa notizia si parla di: paris - virtus

Dove vedere in tv Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Pronostico e quote Paris – Virtus Bologna, Eurolega 09-10-2025

Basket, la Virtus Bologna fa visita al Paris in Eurolega. Serve il pronto riscatto dopo il ko di Valencia

Eurolega, Paris-Virtus Bologna alle 20.45 su Sky Sport Basket: il risultato LIVE #SkySport #SkySportBasket #Eurolega #Basket - X Vai su X

#EuroLeague | Paris Basketball-Virtus Bologna: questi gli starting five - facebook.com Vai su Facebook

Diretta Paris Virtus Bologna/ Streaming video tv: big match per le V nere! (Eurolega, oggi 9 ottobre 2025) - Diretta Paris Virtus Bologna streaming video tv: trasferta molto complicata per le V nere in Eurolega, entrambe le squadre sono al momento 1- Riporta ilsussidiario.net

Paris Basketball-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la vittoria casalinga sul Real Madrid all’esordio e la sconfitta a Valencia, Bologna è chiamata ad una nuova trasferta sul campo del Paris Basketball allenato dall’italiano Francesco Tabellini, c ... Secondo sport.sky.it