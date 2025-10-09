LIVE Paolini-Tauson WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | tocca a Sabalenka poi l’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.30 Buongiorno amici di OA Sport. E’ terminato da poco il match tra Pegula e Alexandrova, con l’americana che si è imposta in tre set. Tra poco in campo Sabalenka-Samsonova, poi toccherà a Paolini-Tauson. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE tra la nostra Jasmine Paolini e la danese Clara Tauson, numero 12 nel ranking WTA, valido per l’ottavo di finale del WTA 1000 di Wuhan. L’azzurra parte favorita visto il suo importante stato di forma, grazie al quale sta lottando con le unghie e con i denti per ottenere la qualificazione alle WTA Finals di Ryiad: la campionessa numero 8 in classifica è in bagarre con Elena Rybakina per l’ultima posizione valida per accedere alla competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
