LIVE Paolini-Tauson WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | Sabalenka vince il primo set tra poco tocca all’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) 8.10 Termina il primo set tra Sabalenka e Samsonova, con la bielorussa che, secondo pronostico, lo ha vinto per 6-3. Manca poco all’ingresso in campo di Paolini. 7.30 Buongiorno amici di OA Sport. E’ terminato da poco il match tra Pegula e Alexandrova, con l’americana che si è imposta in tre set. Tra poco in campo Sabalenka-Samsonova, poi toccherà a Paolini-Tauson. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE tra la nostra Jasmine Paolini e la danese Clara Tauson, numero 12 nel ranking WTA, valido per l’ottavo di finale del WTA 1000 di Wuhan. 🔗 Leggi su Oasport.it

