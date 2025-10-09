LIVE Paolini-Tauson WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) 9.00 Ancora pochi minuti di attesa, le tenniste stanno per entrare in campo. 8.57 Paolini, oltre con al singolare contro Tauson, oggi scenderà in campo anche nel doppio con la sua partner Sara Errani per sfidare la coppia composta da Bianca Andreescu e Yue Yuan, tennista cinese che ha appena sconfitto nel singolare per 2-1 (3-6, 6-4, 6-3). Le due azzurre vengono dal titolo appena vinto a Pechino per il secondo anno di fila. 8.55 C’è un solo precedente tra la nostra azzurra e la temibile tennista danese: il 28 settembre 2024, a Pechino, nel corso dello swing cinese della passata stagione, Paolini batte Tauson in rimonta 2-1 (1-6, 7-5, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it
