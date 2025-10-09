LIVE Paolini-Tauson 3-6 6-1 3-1 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | la danese si ritira azzurra ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) 10.47 Dal punto di vista sportivo, Paolini recupera tempo da utilizzare per prepararsi al meglio per la sfida di doppio di oggi con Errani, insieme alla quale, ricordiamolo, affronterà Yuan e Andreescu sul Campo 1 al termine del match tra AndreevaSchnaider e SiegemundStollar. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa cronaca di OA Sport in Diretta LIVE che termina qui! Alla prossima e buon proseguimento di giornata! 10.45 Per Paolini, è stato difficile cercare di affrontare il terzo set nel migliore dei modi dal punto di vista mentale, con la danese che, pur sofferente, ha provato a portare a casa il suo servizio puntando ad un tie-break onestamente impossibile da raggiungere. 🔗 Leggi su Oasport.it

