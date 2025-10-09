LIVE Paolini-Tauson 3-6 4-1 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | doppio break dell’azzurra nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) 30-40 Tauson gioca da ferma ma ha ragione. Esce la difesa di Paolini. 15-40 Esce la risposta di Paolini. Due set point ancora per l’azzurra. 0-40 Tauson cerca di accorciare lo scambio con la palla corta, che Paolini raggiunge e chiude con il dritto. Seconda palla. 0-30 In rete il dritto in corsa della danese, sempre più sofferente. 0-15 Esce il rovescio di Tauson, che effettivamente sembra essere dolorante. 5-1 GAME PAOLINI. Jasmine conferma il doppio break con la danese che sembra assolutamente in grado di continuare fisicamente il match, anche se al momento è sparita dal campo dal punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - tauson
A che ora Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Dove vedere in tv oggi Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming
LIVE Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche opposte a due singolariste ostiche negli ottavi di finale
#Paolini diretta Wuhan: segui la sfida contro Tauson di oggi LIVE - X Vai su X
Paolini-Tauson, ottavi Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: Sabalenka vince il primo set, tra poco tocca all’azzurra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI- Da oasport.it
Wuhan su SuperTennis: Paolini affronta Tauson, in palio i quarti (live alle 9 in tv) - Voyah Wuhan Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di ... Lo riporta sport.tiscali.it