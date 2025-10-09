LIVE Paolini-Tauson 3-6 4-1 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | doppio break dell’azzurra nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) 30-40 Tauson gioca da ferma ma ha ragione. Esce la difesa di Paolini. 15-40 Esce la risposta di Paolini. Due set point ancora per l’azzurra. 0-40 Tauson cerca di accorciare lo scambio con la palla corta, che Paolini raggiunge e chiude con il dritto. Seconda palla. 0-30 In rete il dritto in corsa della danese, sempre più sofferente. 0-15 Esce il rovescio di Tauson, che effettivamente sembra essere dolorante. 5-1 GAME PAOLINI. Jasmine conferma il doppio break con la danese che sembra assolutamente in grado di continuare fisicamente il match, anche se al momento è sparita dal campo dal punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

