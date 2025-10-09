CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) 10.12 Forse Tauson ha qualche problema fisico! La tennista danese ha chiesto di uscire e andare negli spogliatoi con un medico: time out per lei! 4-1 DOPPIO BREAK PAOLINI. L’azzurra gioca meglio e il risultato lo testimonia. L’ottima versione di Jasmine le permettere di fuggire e ora tornerà a servire per chiudere i giochi quasi formalmente per il secondo set. Seconda palla. 15-40 Scappa via il rovescio di Tauson che manca negli appoggi. Due palle del doppio break per la toscana. Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Tauson 3-6 4-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: doppio break dell’azzurra che vede vicino il secondo set