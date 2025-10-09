LIVE Paolini-Tauson 3-4 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | la danese è costante al servizio ma l’azzurra vuole il contro break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) Seconda palla. 0-15 Esce il dritto lungolinea di Tauson. 3-4 GAME PAOLINI. Esce da una piccola buca Jasmine e continua ad inseguire la danese. A-40 In rete il dritto di Tauson. 40-40 Cerca l’uscita rapida Paolini ma il suo dritto lungolinea finisce in corridoio. A-40 La nostra campionessa spinge bene con il dritto e trova il vantaggio interno. Seconda palla pericolosa. 40-40 Gratuito di dritto di Paolini che manda in rete il colpo. Seconda palla. 40-30 Servizio e dritto dell’azzurra. 30-30 Grande seconda di servizio per Paolini, non resta in campo la risposta avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

