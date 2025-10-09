LIVE Paolini-Tauson 2-3 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | azzurra alla ricerca del contro break nel primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) Seconda palla. 15-0 Prima vincente. 2-3 GAME PAOLINI. L’azzurra resta nella scia della danese, tornerà a rispondere per trovare il contro break. 40-30 Dritto vincente in diagonale di Paolini. Seconda palla. 30-30 Sbaglia ancora la risposta Tauson. Seconda palla. 15-30 La danese cerca la risposta aggressiva ma sbaglia. Seconda. 0-30 Risposta profonda di Tauson, Jasmine non ha il tempo per preparare il rovescio. 0-15 Esce il dritto di Paolini. 1-3 GAME TAUSON. La danese conferma il servizio strappato nel gioco precedente con una grande palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it
