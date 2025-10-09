LIVE Paolini-Tauson 1-0 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | inizia il match sul servizio dell’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-ANDREEVAYUAN (4° MATCH DALLE 5.00) 30-30 Esce il rovescio della danese. Seconda palla pericolosissima. 15-30 Ottima risposta e grandissima aggressività con il dritto di Tauson. 15-15 L’azzurra ha cercato il lungolinea di rovescio, trovando la rete. 15-0 Paolini regge ai colpi di Tauson che poi sbaglia con il dritto. Seconda palla. 1-1 GAME TAUSON. Con un grande servizio la danese mantiene il primo gioco in battuta del suo set. 40-0 Non resta in campo il primo colpo dell’azzurra. 30-0 Errore in risposta di Paolini che manda in rete il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - tauson
A che ora Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Dove vedere in tv oggi Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming
LIVE Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche opposte a due singolariste ostiche negli ottavi di finale
Paolini-Tauson oggi, WTA Wuhan 2025: orario, tv, programma, streaming - - X Vai su X
Paolini-Tauson, ottavi Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com Vai su Facebook
Paolini diretta Wuhan: segui la sfida contro Tauson di oggi LIVE - La numero uno d'Italia ha battuto ieri la padrona di casa Yue Yuan in tre set e stamattina se la vedrà negli ottavi di finale contro ... Segnala corrieredellosport.it
LIVE Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: Sabalenka vince il primo set, tra poco tocca all’azzurra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI- Riporta oasport.it