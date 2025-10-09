LIVE Paolini-Swiatek WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | serve um’impresa per sfatare il tabù polacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek. Ottavo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra che ha finora racimolato appena un set. La vincente del match troverà in semifinale una tra la tedesca Laura Siegemund e l’americana Coco Gauff. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver contribuito magistralmente al secondo successo consecutivo per la nazionale in Billie Jean King Cup. Numero 8 del ranking WTA la toscana in stagione ha vinto il 1000 di Roma e raggiunto la finale nel 1000 di Cincinnati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: serve um’impresa per sfatare il tabù polacco

