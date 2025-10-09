LIVE Olimpia Milano-AS Monaco Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si cerca il riscatto nella prima al Forum in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 20.10: Il Monaco di Vassilis Spanoulis è una delle pretendenti alla vittoria finale, ma ha cominciato la stagione europea con la sorprendente sconfitta casalinga contro lo Zalgiris per poi riscattarsi subito due giorni dopo con un netto successo contro Dubai con 19 punti di Mirotic e 14 di Mike James, altro grande ex del match. 20.07: L’Olimpia è reduce da due sconfitte consecutive ed entrambe in volata. Prima con il Partizan a Belgrado e poi anche all’esordio in campionato contro Tortona dell’ex Mario Fioretti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si cerca il riscatto nella prima al Forum in Europa

