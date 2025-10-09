CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-AS Monaco, match valevole per la terza giornata dell’Eurolega 2025-2026. Il grande ritorno di Nikola Mirotic al Forum. Primo impegno casalingo stagionale in Eurolega per Milano, che attende al Forum i francesi del Monaco. Si tratta del grande ritorno a Milano di Nikola Mirotic dopo le stagioni in maglia Olimpia, che lo hanno portato a vincere anche uno Scudetto. Sicuramente il montenegrino sarà accolto con grandi applausi dal pubblico milanese. Per Milano è comunque una partita molto importante, anche perchè l’Olimpia è reduce da due sconfitte consecutive ed entrambe in volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si cerca il pronto riscatto