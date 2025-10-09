LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 79-82 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | finisce con una sconfitta tra le polemiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Prossimo impegno per Milano martedì sera a Monaco di Baviera contro il Bayern. A Milano invece non bastano i 15 punti di Devin Booker. Sono 13 quelli di Shavon Shields, che ha sulla coscienza l’ultimo scellerato attacco. In doppia cifra anche Brown (12), Guduric (10) e LeDay (10). Il Monaco è trascinato dai 18 punti di James e dai 17 di Theis (con anche 10 rimbalzi), mentre il grande ex Mirotic chiude solo con 7 punti. FINISCE QUI LA PARTITA! C’è grande amarezza in casa Milano per la seconda sconfitta consecutiva in campo europeo e ancora di misura, ma ci sono tante polemiche per l’arbitraggio al Forum con alcune decisioni davvero discutibili da parte della terna. 🔗 Leggi su Oasport.it
