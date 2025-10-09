LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 69-79 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | gli ospiti tentano l’allungo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 77-80 Mirotic mette un solo libero. Un minuto e venti secondi alla fine. Strazel inventa una preghiera che finisce sul ferro ed il rimbalzo finisce nelle mani di Mirotic che andrà in lunetta. Guduric quasi ruba palla, ma l’ultimo tocco è suo. Due secondi alla fine dell’azione del Monaco e ci sarà timeout di Spanoulis. 77-79 Ancora Guduric! Il serbo fa -2 dopo due errori di James e Strazel. 75-79 Guduric non sbaglia il libero. Due minuti e mezzo alla fine. 74-79 GUDURIIIIIIIIIIIIIIIIIIC! TRIPLAAAAAA CON FALLOOOOO! Timeout immediato di Spanoulis. 🔗 Leggi su Oasport.it
