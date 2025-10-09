LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 62-66 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | finale di quarto rovente al Forum
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 FINSICE IL TERZO QUARTO! Finale di quarto infuocato con Messina e tutto il Forum a protestare. Il Monaco resta avanti di quattro punti, ma saranno dieci minuti di passione. 62-66 James segna il libero del tecnico. Il canestro di Brooks era buono e Messina ora rischia addirittura l’espulsione. Messina in campo dopo una mancata interferenza sul canestro mancato di Brooks. 62-65 Brooks finalmente decide di penetrare e appoggia al tabellone. 60-65 Canestro da assoluto fenomeno di Mike James. 60-63 Shields non sbaglia dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
