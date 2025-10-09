LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 36-41 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ospiti avanti all’intervallo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 FINISCE IL SECONDO QUARTO! Monaco avanti di cinque punti all’intervallo, guidato soprattutto dai 12 punti di Theis. Milano finora è pienamente in partita, ma ha spesso mancato l’occasione per avvicinarsi ulteriormente. Ci sono dieci punti per LeDay. LeDay sbaglia il piazzato dalla lunetta. 36-41 Mirotic segna un solo libero. dopo un inesistente fallo fischiato a Shields. Ultimo tiro per Milano. 36-40 Theis arriva tardi stavolta e la sua stoppata su Shields non è buona. 34-40 Theis schiaccia a rimbalzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: olimpia - milano
Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming
Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento
Eurolega 2025/2026: il calendario di Virtus Bologna e Olimpia Milano
Olimpia Milano-Monaco alle 20.30 su Sky Sport Uno: il risultato LIVE #SkySport #SkySportBasket #Basket - X Vai su X
https://www.superbasket.eu/coppe/55958/l-olimpia-milano-ritrova-nikola-mirotic - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 13-17, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: avvio equilibrato al Forum - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS- Si legge su oasport.it
| Olimpia Milano vs Monaco: diretta 2Q 32-38 7' - Secondo quarto: la tripla di Le Day apre il secondo parziale, Ellis pareggia i conti dalla lunetta 22- pianetabasket.com scrive