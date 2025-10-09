LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 36-41 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ospiti avanti all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 FINISCE IL SECONDO QUARTO! Monaco avanti di cinque punti all’intervallo, guidato soprattutto dai 12 punti di Theis. Milano finora è pienamente in partita, ma ha spesso mancato l’occasione per avvicinarsi ulteriormente. Ci sono dieci punti per LeDay. LeDay sbaglia il piazzato dalla lunetta. 36-41 Mirotic segna un solo libero. dopo un inesistente fallo fischiato a Shields. Ultimo tiro per Milano. 36-40 Theis arriva tardi stavolta e la sua stoppata su Shields non è buona. 34-40 Theis schiaccia a rimbalzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

