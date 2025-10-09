LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 17-22 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | monegaschi avanti a fine primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 Guduric sbaglia il libero. 27-26 Sottomano di Guduric che segna con il fallo di Nedovic. C’è anche il libero supplementare per il serbo. 25-26 Due liberi di Okubo. 25-24 LEDAY! TRIPLAAAAAAA! 22-24 Ancora un canestro da due di Theis, che non sbaglia davvero mai. 22-22 Ellis pareggia dalla lunetta. 20-22 Tripla di LeDay ad aprire il secondo quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Il Monaco conduce con cinque punti di vantaggio sull’Olimpia, che ha reagito dopo un brutto inizio. Sei punti per Diallo e James nel Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

