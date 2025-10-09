LIVE Italia-USA Mondiali calcio U20 in DIRETTA | qualche sorpresa nell’XI iniziale azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:29 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-USA. Diramate le formazioni ufficiali, non mancano le sorprese nell’XI azzurro. ITALIA (3-4-3): Seghetti; Natali, Corradi, Verde; Cama, Riccio, Mannini, Idele; Idrissou, Okoro, Mosconi. USA (4-3-3): Beaudry; Norris, Wynder, Kohler, Westfield; Tsakiris, Raines, Cremaschi; Gozo, Harnoune, Campbell. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale dei Mondiali under 20 di calcio tra Italia ed USA. Gli azzurrini, vicecampioni del mondo, affronteranno i pari età statunitensi vent’anni dopo l’ultimo confronto diretto vinto per 3-1 sempre agli ottavi nell’edizione del 2005. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: qualche sorpresa nell’XI iniziale azzurro

In questa notizia si parla di: italia - mondiali

Mondiali di Pallanuoto, Il Setterosa vola ai quarti. Silipo: “Stiamo crescendo. L’Italia dovrà alzare di più l’asticella”

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo

Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale - facebook.com Vai su Facebook

Italia, il calendario delle partite alle qualificazioni Mondiali 2026: date e orari #SkySport #Italia - X Vai su X

LIVE Alle 21.30 l'ottavo di finale Italia-Usa: Nunziata schiera Idrissou davanti a Romano e Mosconi - La sfida tra Italia e Usa, valida per gli ottavi di finale del Mondiale U20 che si sta svolgendo in Cile, sarà visibile in diretta e in chiaro su Raisport (ore 21. Si legge su gazzetta.it

Italia-Usa, diretta Mondiale U20: formazioni e risultato in tempo reale, chi vince va ai quarti - Gli azzurrini di ct Nunziata vicecampioni in carica sfidano i pari età americani negli ottavi di finale ... Segnala tuttosport.com