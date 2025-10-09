LIVE Italia-USA 0-3 Mondiali calcio U20 in DIRETTA | gli azzurrini si fermano agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 23:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona notte. 23:26 Illusorio l’iniziale palo di Mosconi, poi la qualità degli statunitensi ha segnato l’intero arco dell’incontro. Davvero interessante Cremaschi, che potrebbe fare le fortune del Parma. 23:25 Stati Uniti meritatamente ai quarti, dove troveranno una tra Marocco e Corea del Sud. Italia che si ferma agli ottavi con il rammarico di non aver giocato al meglio questa sfida. FINE PARTITA: ITALIA-USA 0-3 95?- Ultimi 60 secondi di questo ottavo di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-3, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini si fermano agli ottavi

In questa notizia si parla di: italia - mondiali

Mondiali di Pallanuoto, Il Setterosa vola ai quarti. Silipo: “Stiamo crescendo. L’Italia dovrà alzare di più l’asticella”

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo

Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale - facebook.com Vai su Facebook

Italia, il calendario delle partite alle qualificazioni Mondiali 2026: date e orari #SkySport #Italia - X Vai su X

LIVE Alle 21.30 l'ottavo di finale Italia-Usa: Nunziata schiera Idrissou davanti a Romano e Mosconi - La sfida tra Italia e Usa, valida per gli ottavi di finale del Mondiale U20 che si sta svolgendo in Cile, sarà visibile in diretta e in chiaro su Raisport (ore 21. gazzetta.it scrive

Italia-Usa, il risultato in diretta LIVE - Dopo essersi qualificata seconda nel girone D, alle spalle dell'Argentina ed eliminando Australia e Cuba, l'Italia Under 20 affronta gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Lo riporta sport.sky.it