LIVE Italia-USA 0-2 Mondiali calcio U20 in DIRETTA | Tsakiris raddoppia su punizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 82?- Conclusione improvvisa di Cama, che saggia i riflessi dell’estremo difensore avversario. 81?- Purtroppo dopo l’iniziale palo di Mosconi gli azzurrini si sono sciolti. 79?- Gol USA. Tsakiris beffa Seghetti sul proprio palo. Indecisione del portiere azzurro. Italia 0 USA 2. 78?- Idele stende Tsakiris al limite dell’area. Punizione pericolosa per gli USA. 77?- Sostituzione Italia. Termina la partita di Verde, inizia quella di Konate. Cambio offensivo ordinato da Nunziata. 75?- Miracolo di Seghetti, che schiaffeggia la conclusione di Tsakiris dai 22 metri. Angolo USA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-2, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: Tsakiris raddoppia su punizione

