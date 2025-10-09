LIVE Italia-USA 0-1 Mondiali calcio U20 in DIRETTA | termina il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:18 Termina la prima frazione con gli azzurrini sotto 1-0 dopo il gol di Cremaschi. USA che hanno legittimato il vantaggio sfiorando in un paio di occasioni il raddoppio. Illusorio il palo colpito in avvio di match da Mosconi, unica occasione per la squadra di Nunziata. A tra poco per la ripresa. FINE PRIMO TEMPO 45?- Un minuto di recupero. 44?- Ingenuo fallo di Mosconi su Raines che stava retrocedendo verso la linea di fondo. 43?- Ultime fasi della prima frazione. 42?- Contropiede micidiale degli USA, ma fortunatamente Campbell incespica prima di concludere a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-1, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: termina il primo tempo

In questa notizia si parla di: italia - mondiali

Mondiali di Pallanuoto, Il Setterosa vola ai quarti. Silipo: “Stiamo crescendo. L’Italia dovrà alzare di più l’asticella”

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo

Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale - facebook.com Vai su Facebook

Italia, il calendario delle partite alle qualificazioni Mondiali 2026: date e orari #SkySport #Italia - X Vai su X

LIVE Alle 21.30 l'ottavo di finale Italia-Usa: Nunziata schiera Idrissou davanti a Romano e Mosconi - La sfida tra Italia e Usa, valida per gli ottavi di finale del Mondiale U20 che si sta svolgendo in Cile, sarà visibile in diretta e in chiaro su Raisport (ore 21. Si legge su gazzetta.it

Italia-Usa, il risultato in diretta LIVE - Dopo essersi qualificata seconda nel girone D, alle spalle dell'Argentina ed eliminando Australia e Cuba, l'Italia Under 20 affronta gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Secondo sport.sky.it